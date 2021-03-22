العثور على كدس للسلاح تابع لـ

2021/03/22 | 13:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثينن، العثور على كدس للسلاح تابع لتنظيم "داعش" الاجرامي شرق الانبار....

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