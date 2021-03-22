مجلس الوزراء “يقطع النزاع” المتعلق بتغيير سعر الدولار

2021/03/22 | 13:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يبدو ان الحكومة العراقية حسمت النزاع الدائر حول تغيير سعر صرف الدولار في موازنة 2021، والذي اصبح عقبة جديدة امام تمريرها مع تهديد بعض الكتل بمقاطعة التصويت في حال عدم تغيير التسعيرة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء حسن ناظم ان الفرصة متاحة للبرلمان لابداء رأيه بشأن سعر صرف الدولار وتغييره ضمن الموازنة لكن قراره لن يكون ملزم التطبيق من قبل الحكومة كون تغيير السعر متعلق بالحكومة والبنك المركزي اللذين حددا سعر صرف الدولار بـ 1450 دينار فيما يقع على عاتق البرلمان القرار بالموافقة على الموازنة وتمريرها او اجراء تعديلات او تغييرات عليها.

وقال ناظم ان الحكومة الاتحادية انجزت ما مطلوب منها في ملف الموازنة منذ 3 اشهر والعمل الان منوط بالبرلمان من جميع النواحي فيما بإمكان الحكومة المساعدة بتيسير الامور او اجراء تفسيرات ومفاوضات حول بعض الملفات.

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