رحيل رئيس حزب توده ايران الرفيق علي خاوري - عادل حبه

2021/03/22 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه رحيل رئيس حزب توده ايرانالرفيق علي خاوري في ذمة الخلودترجمة عادل حبه1923-2021بيان اللجنة المركزية لحزب توده الإيراني: في الحداد على "صوت الحقيقة" للحزب، المناضل الذي لا يكل و "رأس المال اروحي" لعمال وكادحي بلادنا!إلى أعضاء وأنصار وأصدقاء الحزب المناضلين من أجل العمال والكادحين!تعبر اللجنة المركزية لحزب توده الإيراني عن حزنها العميق بمناسبة وفاة الرفيق علي خاوري، صوت حقي ......





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