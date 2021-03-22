شركة بتروفاك النفطية البريطانية تحصل عقد بقيمة 80 مليون دولار في العراق

2021/03/22 | 13:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعلنت شركة بتروفاك البريطانية النفطية انها امنت عقدا بقيمة 80 مليون دولار مع شركة نفط البصرة لمدة عام واحد .ونقل موقع الشركة في خبر ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” المرفق الذي ستواصل بتروفاك إدارته ، هو واحد من أكبر المنشآت في الخليج ويتعامل مع حوالي 55٪ من صادرات العراق من النفط […]

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