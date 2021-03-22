الدفاع المدني يخمد حريقا في 7 محال تجارية شرقي العاصمة

2021/03/22 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة من السيطرة واخماد حريق اندلع داخل سبعة محال تجارية في سوق الحي في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، أن فرقها طوقت وعزلت المحال التجارية المحترقة وأبعدت خطرها عن المحال المجاورة داخل السوق، وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات او خسائر بشرية مع تحجيم أضرارها المادية.

هذا، وأضاف بيان المديرية أن الحريق كان نتيجة حدوث تماس كهربائي.

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