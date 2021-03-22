إجرام بغداد: القبض على متهم نفذ 23 عملية “اتجار بالبشر” داخل وخارج العراق

2021/03/22 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت القوات الأمنية القبض على متهم بالاتجار بالبشر قام بثلاث وعشرين عملية داخل وخارج العراق.

وقالت مديرية مكافحة إجرام بغداد، ان قوة من لجنة الرصافة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين بعد توفر معلومات بتواجده في منطقة ساحة الواثق ببغداد ويمتهن بيع الأعضاء البشرية.

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