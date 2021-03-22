نائبة: خروقات ديالى في تصاعد وندعو لاجتماع امني عاجل

2021/03/22 | 13:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..اكدت عضو مجلس النواب اقبال اللهيبي، الاثنين، أن خروقات محافظة ديالى الامنية في تصاعد مستمر، داعية الى ضرورة انعقاد اجتماع امني عاجل.وقالت اللهيبي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “موقف ديالى الامنية يحتاج الى اهتمام اكبر من قبل الحكومة المركزية مع تزايد الخروقات والتي لايمر يوم الا وتسجل حادث ارهابي هنا او هناك”، مبينا أن “ماحدث يوم امس في اطراف تاحية العبارة من خطف عمال يثير القلق ويستدعي تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة”.واضافت اللهيبي،ان “امن ديالى بحاجة الى احتماع عاجل لمناقشة سبب الخروقات والسعي لتامين المناطق وايقاف نزيف الدم لافتة الى ان الارهاب يمثل عدو لكل مكونات المحافظة ومواجهته يجب ان تكون حاسمة”.وأشار إلى “عدم الاستقرار في اي منطقة سيؤدي الى شلل وضعها الاقتصادي ويجعل الناس في قلق وهذا ما يحدث حاليا في بعض المناطق”.وكان تنظيم “ داعش” الاجرامي خطف 4 من عمال حقل دواجن في اطراف ناحية العبارة يوم امس واقتادهم الى جهة مجهولة.



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