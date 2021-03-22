سكرتير القائد العام: سيتم رفع عدد من السيطرات في بغداد غداً

2021/03/22 | 13:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي، اليوم الاثنين، انه سيتم رفع عدد من السيطرات في بغداد يوم غد الثلاثاء.

وقال البياتي في حديث للسومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، سيباشر الجهد الفني بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد يوم غد الساعة 9 صباحا 23 اذار برفع سيطرات جانب الرصافة".

واضاف ان "المرحلة الاولى سيتم رفع سيطرة الموال باتجاه تقاطع المستنصرية وسيطرة تقاطع القطن الطبي باتجاه تقاطع الفنون الجميلة وسيطرة ساحة عنتر باتجاه رأس الحواش وتحويلها الى مرابطات للتخفيف الزخم المروري وضمان سرعة وصول موظفي الدولة لدوائرهم".

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