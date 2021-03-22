2021/03/22 | 13:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد نائب قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن نجيب احمد خليفة، اليوم الاثنين، مؤتمراً لضباط استخبارات الفرقة الخامسة عشرة وشيوخ العشائر في المحافظة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نائب قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن نجيب احمد خليفة، عقد مؤتمراً لضباط استخبارات الفرقة الخامسة عشرة وشيوخ العشائر في المحافظة".وبحسب البيان، أكد خليفة على ضرورة أن يكون هناك عمل مشترك بين الأجهزة الأمنية والمواطن لضمان الأمن والاستقرار ضمن قاطع العمليات"، ومبيناً أن "الأجهزة الأمنية وجدت لحمايتهم وإيجاد فرص عمل إلى شبابنا من خلال الاستقرار الأمني، وهذا يأتي من خلال تظافر جهود الجميع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات نينوى تعقد مؤتمراً مع شيوخ العشائر لضمان أمن واستقرار المحافظة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات نينوى تعقد مؤتمراً مع شيوخ العشائر لضمان أمن واستقرار المحافظة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).