2021/03/22 | 13:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الدائرة في بيان، إنه “تم إجراء 1041 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR”.وبحسب البيان، “تم تسجيل 264 إصابة جديدة، مقابل 564 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل وفيات لهذا اليوم”.وأوضح البيان، أنه “من بين الاصابات 21، إصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي”: مجموع الإصابات الكلي: 42797 مجموع حالات الشفاء: 35780 مجموع الوفيات: 407 مجموع الحالات تحت العلاج: 6610 مجموع الإصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3430.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل 264 إصابة جديدة بكورونا في النجف عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 264 إصابة جديدة بكورونا في النجف) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 264 إصابة جديدة بكورونا في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).