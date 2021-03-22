التربية النيابية تعلن تضمين بناء ألف مدرسة من القرض الصيني في الموازنة

2021/03/22 | 13:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، تضمين مشروع بناء ألف مدرسة من القرض الصيني في قانون موازنة المالية لعام 2021.وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، انه “تم اكمال جميع المتطلبات الخاصة ببناء ألف مدرسة من القرض الصيني”.وأشار الى “توجيه كتاب الى المحافظات ومديريات التربية كافة لتقديم الأراضي …

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