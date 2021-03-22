موقف وبائي “مطمئن” في واحدة من أكثر المحافظات تفشيًا للفيروس في العراق

2021/03/22 | 13:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت دائرة صحة النجف، الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة في بيان إنه “تم إجراء 1041 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR”.

وبحسب البيان، “تم تسجيل 264 إصابة جديدة، مقابل 564 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل وفيات لهذا اليوم”.

وأوضح البيان، أنه “من بين الاصابات 21، إصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي”:

مجموع الإصابات الكلي: 42797

مجموع حالات الشفاء: 35780

مجموع الوفيات: 407

مجموع الحالات تحت العلاج: 6610

مجموع الإصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3430.

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