ادارة الطلبة تكرم فرقها بعد تحسن النتائج

2021/03/22 | 13:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادقررت الهيئة الادارية لنادي الطلبة الرياضي، تكريم الفريقين الاول والرديف بكرة القدم، بعد تحسن النتائج وتحقيق الانتصارات.وقال المنسق الاعلامي للنادي وائل العنزي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الهيئة الادارية لنادي الطلبة، عقدت اجتماعاً موسعاً بحضور جميع الاعضاء والتقت بعدد من جمهور الطلبة الحاضر الى مقر النادي وناقشت الادارة في الاجتماع العديد من الفقرات في جدول الاعمال”.واوضح أن “رئيس الهيئة الادارية المؤقتة صلاح الفتلاوي، قرر مكافأة الفريق الاول لكرة القدم الذي حقق الفوز في اخر مباراة خاضها على فريق القاسم بثلاثة اهداف مقابل هدفين وتمنى ان تكون بوابة للانتصارات في قادم المباريات ، كما قررت الهيئة الادارية تكريم الفريق الرديف الذي يواصل نشاطاته اليومية من تدريبات ومباريات”.وتابع أن “الهيئة الادارية قررت اقامة معسكر تدريبي للفريق الاول في اربيل يستمر لمدة 8 ايام يبدأ من الاربعاء المقبل استغلالاً لمدة توقف الدوري من اجل الاعداد الامثل لباقي مباريات الدوري واخراج اللاعبين من الضغط النفسي والبدني الذي تعرضوا له في سابق المباريات”.يذكر ان نادي الطلبة حقق الفوز على فريق القاسم في الجولة الـ25 من دوري الكرة الممتاز.



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