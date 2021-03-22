الديوانية يستغل فترة التوقف بمعسكر تدريبي في أربيل

2021/03/22 | 13:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداعلن نادي الديوانية الرياضي، الدخول في معسكر تدريبي في محافظة أربيل.وقال رئيس النادي حسين العنكوشي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الدوري الممتاز سيتوقف حتى نهاية الشهر الحالي بسبب استحقاقات المنتخب الوطني”.واوضح أن “ادارة النادي قررت استغلال فترة التوقف، فالفريق سيشد الرحال مساء اليوم صوب كردستان العراق ليعسكر في اربيل لمدة 10 ايام استعداداً للأستحقاقات المقبلة في دورينا”.يذكر أن التطبيعية قررت ايقاف الدوري الممتاز بسبب دخول المنتخب الوطني في معسكر تدريبي اوزباكستان.



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