قصائد للشاعر بدل رفو بمهرجان الشعر المغربي

2021/03/22 | 14:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القى الشاعر الكوردي بدل رفو، قصيدة بمهرجان الشعر المغربي وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشعر، في شفشاون.

جاء ذلك عبر " تقنية فيديو كونفرانس" وبمشاركة ثلة من الشعراء المغاربة والاسبان بتعاون مع المركز الاوروبي للاعلام الحر بلندن وموقع حرة بريس و ARTPRESS

وقال رفو يسعدني في هذا اليوم العالمي للشعر واليوم التاريخي للشعب الكوردي يوم عيد نوروز عيد الحرية.

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PUKmedia متابعة

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مصدر الفيديو: DqG0QvA5rJo

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