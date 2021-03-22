إيران تعلن بدء بناء غواصات للحرس الثوري

2021/03/22 | 14:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية الأدميرال أمير رستكاري، عن بناء غواصات خفيفة وشبه ثقيلة للحرس الثوري ابتداء من اذار الحالي.وبحسب وكالة “إرنا” قال الأدميرال رستكاري إن الصناعة البحرية في القوات المسلحة الإيرانية تحققت الاكتفاء الذاتي في 70 بالمائة من احتياجاتها العسكرية.وحول بناء غواصات لبحرية الجيش […]

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