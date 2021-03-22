الاستخبارات العسكرية تضبط كدس عتاد في صحراء الانبار

2021/03/22 | 14:06 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، من العثور على كدس للاعتدة وتفكيكه في صحراء الانبار.

وقال الباحثٌ في الشؤون السياسية وتاريخ الجماعات الإرهابية فاضل ابو رغيف، في تغريدة له على تويتر تابعتها السومرية نيوز، ان "الاستخبارات العسكرية الفرقة / 1، ضبطت كدسا للاعتدة داخل احدى مضافات داعش بين القائم وعنه في صحراء الانبار".

واشار الى ان "الكدس يحتوي على 8 قنابر هاون و 14 سبحة تفجير عبوات، و 7 صواريخ اس بي جي ناين، اضافة الى 3 منصات لاطلاق الصواريخ واجهزة اتصال بالانترنت".

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