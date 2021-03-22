تفكيك عبوة ناسفة معدة للتفجير في ميسان

2021/03/22 | 14:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، عن احباط تفجير منزل احد المواطنين في ميسان بعبوة ناسفة.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم شرطة ميسان عن تفكيك عبوة ناسفة محلية الصنع، عبارة عن علبة بلاستك تحتوي على مواد متفجرة (C4) كانت معدة للانفجار امام منزل احد المواطنين من ساكني مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".

واضاف البيان انه "تم نزع فتيل العبوة والذي يبلغ طوله (15 سم)، دون اية اضرار".

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