2021/03/22 | 14:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، إطلاق سراح إبراهيم الصميدعي بكفالة.وذكر إعلام القضاء في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” أن “محكمة التحقيق الكرخ الثالثة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية قررت اطلاق سراح المتهم (ابراهيم الصميدعي) عن ثلاث شكاوى مقامة ضده”.وأشار إلى أن “القاضي المختص قرر اطلاق سراح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء الأعلى يعلن إطلاق سراح الصميدعي رسمياً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الأعلى يعلن إطلاق سراح الصميدعي رسمياً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الأعلى يعلن إطلاق سراح الصميدعي رسمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).