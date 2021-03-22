التربية تقرر إعادة العمل بنظامي المحاولات وتحسين المعدل

2021/03/22 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان من وزارة التربية:

قررت هيأة الرأي التي ترأسها وزير التربية علي حميد الدليمي على اعادة العمل بنظامي المحاولات وتحسين المعدل .

فيما ستصدر المديرية العامة للتقويم والامتحانات الاجراءات والآليات الخاصة بالنظامين.

يتبع.



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