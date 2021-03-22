بيان من القضاء حول إطلاق سراح ابراهيم الصميدعي يكشف التهم الموجهة إليه

2021/03/22 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس القضاء الأعلى، الاثنين (22 آذار 2021)، بياناً حول إطلاق سراح المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، فيما كشف عن التهم الموجه له بعد ثلاثة أيام من اعتقاله.

وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية قررت اطلاق سراح المتهم (ابراهيم الصميدعي) عن ثلاث شكاوى مقامة ضده".

وأضاف، أن "القاضي المختص قرر اطلاق سراح المتهم (ابراهيم الصميدعي) بعد تدوين اقواله عن ثلاث شكاوى بحقه بتوفر كافة الضمانات القانونية لحين اكتمال التحقيق واحالته على المحكمة المختصة".

وأوضح، أن" الشكوى الاولى تخص الاساءة للمؤسسات العامة في الدولة وفقا لاحكام المادة 226 من قانون العقوبات وقد اعترف المتهم المذكور بالخطأ الذي ارتكبه واعتذر عن ذلك".

وتابع، أن "القضية الثانية وفقا لاحكام المادة 433 / 1 من القانون المذكور والمقامة من قبل وزير الدفاع والقضية الثالثة استنادا لاحكام المادة 210 منه عن موضوع التصريح في احدى القنوات الفضائية عن عرض مبلغ مالي عليه مقابل توسطه لاحد الاشخاص في تولي منصب وزاري".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر مطلع، بإطلاق سراح المحامي والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي بكفالة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القضاء العراقي، أطلق سراح المحامي والمحلل السياسي، إبراهيم الصميدعي، بكفالة عن ثلاث دعاوى".

واعتقل الصميدعي، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية، وفق مذكرة قبض صادرة عن القضاء العراقي، وفق المادة 226، حيث اقتادته قوة من الشرطة من منزله في بغداد إلى إحدى المراكز في العاصمة.

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