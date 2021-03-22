القضاء يجري المداولات الأولية لاختيار رئيس المحكمة الاتحادية الجديد

2021/03/22 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أجرى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، جلسة تداولية لاختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.

وقال إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بتاريخ 22/3/2021 اجتمع القضاة المكلفين باختيار رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا حسب نص المادة (٣) من قانون التعديل الأول للأمر رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ (قانون المحكمة الاتحادية العليا)".

وأضاف، "حيث ضم الاجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ورئيس جهاز الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود واجريت خلال الاجتماع المداولات الأولية لاختيار رئيس واعضاء المحكمة خلال الأيام القليلة القادمة".

وكرم المجلس رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بمناسبة قرب إحالتهم على التقاعد وأقر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح منصب وإعادة تشكيل بعض المحاكم حسب مقتضيات العمل وأكد المجلس على ضرورة التأكيد على الأعمام السابق التنبيه على القضاة بعدم جواز التوسط لدى جهات غير قضائية في أمور تتعلق بالوظيفة لان ذلك يشكل إساءة للقضاء ومخالفة لأحكام المادة (7/اولاً) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 واقر المجلس ضرورة إشراك أعضاء الادعاء العام في جميع ورش العمل التطويرية .

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