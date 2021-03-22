مواهب طُلابية تُمثل العراق في مسابقة تقيمها جامعة الدول العربية

2021/03/22 | 14:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة التربية ، اسماء الطلبة الذين مثلوا العراق في (مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والالقاء الشعري وتعميق دراسة النحو) التي تقيمها جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية إلكترونياً (online) .وأوضحت الوزارة في بيان للمكتب الإعلامي ان" اختيار الطلبة الاربعة وهم (حسين هادي اسماعيل و مصطفى علي جاسم ، تربية بابل ، اية عماد عيدان ، تربية ديالى ، هارون علون محمد ، كركوك) جاء وفق لجنة مختصة وضعت شروطاً ومعايير محددة تستند الى الأفكار الجديدة والى النوعية العالية التي تليق بمكانة العراق ".وذكرت الوزارة ان" الهدف من هذه المسابقة هو رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها الأربع: "الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة"، فضًلا عن المساعدة في إحياء فن الخطابة المرتجلة التي تبني الشخصية الفعّـالة، ورفع مستوى الطلاب في الإلقاء الشعري المعبر؛ الذي يؤدي إلى ارتقاء الأسلوب والنطق السليم وتمثيل المعاني والتذوق اللغوي والأدبي".من جانبه اعرب وزير التربية علي حميد الدليمي عن امله أن" يحقق الفريق المشارك الذي قدم أداءً متميزاً اعلى مراكز الفوز في المسابقة والتي من المؤمل اعلان نتائجها مطلع شهر نيسان المقبل من اجل رفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية والعربية"./انتهى8

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