الحكيم يؤكد أهمية دور رئاسة الجمهورية في حل المسائل الخلافية

2021/03/22 | 14:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، أهمية دور رئاسة الجمهورية في حل المسائل الخلافية.وذكر مكتب عراقيون في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الحكيم التقى اليوم بمكتبه وفدا من رئاسة الجمهورية ضم رئيس الديوان مهند البياتي ونائبه ومدراء الدوائر وتبادل معهم وجهات النظر في مستجدات الشأن العراقي والاقليمي والدولي".وأكد الحكيم، اهمية تكامل المؤسسات فيما بينها وايجاد الحلول المناسبة لتجاوز عقبات الواقع الاداري مشددا على اهمية دور رئاسة الجمهورية في حل المسائل الخلافية لما تحمله من قيمة اعتبارية ومكانة حيادية ووقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف./انتهى7

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