عمليات بغداد: قياديا داعــش “أبو خطاب و أبو أنمار” في قبضة العدالة

2021/03/22 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ألقت استخبارات قيادة عمليات بغداد، القبض على اثنين من المتهمين بالعمل في صفوف داعش جنوبي العاصمة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إنه بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، وبعد متابعة استخبارات قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة من فرقة المشاة السابعة عشرة ضمن قيادة العمليات، من اعتقال القياديين في داعش أحدهما المكنى “أبو خطاب” وهو مسؤول زوجات عناصر داعش الإرهابية والآخر المكنى “أبو أنمار” جنوبي العاصمة.

هذا وتم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لينالا جزائهما العادل وفق القانون.

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