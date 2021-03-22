كتلة النهج الوطني تطالب بإعادة سعر صرف الدولار إلى وضعه السابق

2021/03/22 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت كتلة النهج الوطني بإعادة سعر صرف الدولار إلى وضعه السابق وعدم تحميل المواطن المزيد من الاضرار الاقتصادية الناجمة عن هذا الاجراء.

وقال رئيس اللجنة عمار طعمة أن أبرز مبررات رفع سعر الصرف كانت لتغطية عجز الموازنة ولتنشيط الصناعة الوطنية ومنافسة المنتجات المستوردة.

وأشار طعمة إلى ان ارتفاع أسعار النفط ألغت الحاجة إلى رفع سعر الصرف كون الإيرادات الإضافية المتحصلة من زيادة سعر بيع النفط خلال شهرين فقط تساوي نصف ما يتم الحصول عليه خلال سنة كاملة بفعل رفع سعر صرف الدولار.

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