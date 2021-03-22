القضاء يجتمع لاختيار أعضاء المحكمة الاتحادية

2021/03/22 | 14:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، اجتماعا لاختيار أعضاء المحكمة الاتحادية.وذكر إعلام المجلس في بيان، إن “القضاة المكلفين باختيار رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا عقدوا اليوم اجتماعا بحسب نص المادة (٣) من قانون التعديل الأول للأمر رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ قانون المحكمة الاتحادية العليا”.واضاف ان “الاجتماع ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ورئيس جهاز الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود، حيث اجريت المداولات الأولية لاختيار رئيس واعضاء المحكمة خلال الأيام القليلة القادمة”.وفي يوم الخميس الماضي (18 آذار 2021) صوت مجلس النواب، على تعديلات […]

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