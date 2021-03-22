2021/03/22 | 14:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 6 دقائق

وزير الداخلية يعلن الشروع بتنفيذ الخطة الأمنية لزيارة النصف من شعبان

منذ 4 ساعات

قرار أردوغان ينزل بالليرة التركية 17%

منذ 5 ساعات

الرافدين يوجه منتسبي الداخلية مراجعة فروعه للتقديم على السلف

منذ 20 ساعة

قتيل وجرحى بقذائف على حلب السورية

منذ يوم واحد

الكعبي يضع شرطاً للتصويت على الموازنة

منذ يومين

غداً..



كوكب ضخم يقترب من الأرض وعلماء الفضاء يطمئنون

منذ يومين

بالوثيقة..



مذكرة القبض الصادرة بحق ابراهيم الصميدعي

منذ 3 أيام

خلل يشل عدداً من التطبيقات التابعة لـ”فيسبوك”

منذ 3 أيام

الكشف عن الدواء القادر على مكافحة مضاعفات كورونا

منذ 3 أيام

واشنطن: الصين تهدد الاستقرار العالمي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن اعادة العمل بنظامي المحاولات وتحسين المعدل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن اعادة العمل بنظامي المحاولات وتحسين المعدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).