مجلس القضاء الأعلى يكرم رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا

2021/03/22 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته السابعة المنعقدة حضورياً في الساعة التاسعة من صباح الاثنين الموافق للثاني والعشرين من آذار الجاري، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان.

وخلال الجلسة كرم المجلس رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بمناسبة قرب إحالتهم على التقاعد، وتم إقرار ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح منصب وإعادة تشكيل بعض المحاكم حسب مقتضيات العمل، وأكد المجلس ضرورة التنبيه للقضاة بعدم جواز التوسط لدى جهات غير قضائية في أمور تتعلق بالوظيفة لأن ذلك يشكل إساءة للقضاء ومخالفة لأحكام المادة السابعة أولاً من قانون التنظيم القضائي رقم مئة وستين لسنة تسع وسبعين وتسع مئة وألف.

هذا، وأقر المجلس ضرورة إشراك أعضاء الادعاء العام في جميع ورش العمل التطويرية.

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