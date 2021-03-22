التربية تقرر إعادة العمل بنظام “يساعد الطلبة”

2021/03/22 | 14:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة التربية، إعادة العمل بنظامي المحاولات وتحسين المعدل.

وقالت الوزارة في بيان إن “هيأة الرأي التي ترأسها وزير التربية علي حميد الدليمي قررت اعادة العمل بنظامي المحاولات وتحسين المعدل”.

وأضافت، أن “المديرية العامة للتقويم والامتحانات ستصدر الاجراءات والآليات الخاصة بالنظامين”.

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