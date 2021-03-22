عاجل.. المالية تباشر باطلاق تمويل رواتب الموظفين

2021/03/22 | 14:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد باشرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، باطلاق تمويل رواتب موظفي دوائر الدولة لشهر آذار الحالي.

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