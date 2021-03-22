التربية تقرر اعادة العمل بنظامي المحاولات وتحسين المعدل

2021/03/22 | 14:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت وزارة التربية، اعادة العمل بنظامي المحاولات وتحسين المعدل.

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