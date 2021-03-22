القضاء يجري المداولات الأولية لاختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية

2021/03/22 | 14:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أجرى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، المداولات الأولية لاختيار رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “اجتمع القضاة المكلفين باختيار رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا حسب نص المادة (٣) من قانون التعديل الأول للأمر رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ (قانون المحكمة الاتحادية العليا)”.وأضاف، انه …

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