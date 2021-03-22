2021/03/22 | 14:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..رجح رئيس لجنة العلاقات والاعلام في مجلس محافظة بغداد المنحل رعد جبار الخميسي , الاثنين , تأجيل البت في قرار مجلس النواب بحل مجالس المحافظات المزمع إقامة المرافعة للمحكمة الاتحادية يوم غد الثلاثاء الى موعد لحين اكنمال نصاب المحكمة , مؤكدا ان قرار مجلس النواب بحل مجالس المحافظات سيرد من قبل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس بغداد المنحل يرجح تأجيل جلسة البت في قضية حل مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس بغداد المنحل يرجح تأجيل جلسة البت في قضية حل مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).