التربية تصدر بيانا بشأن نظام جديد يخص امتحانات الطلبة

2021/03/22 | 14:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت وزارة التربية، الاثنين، عن اعادة العمل بنظامي المحاولات وتحسين المعدل.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (22 آذار 2021)، ان "هيأة الرأي التي ترأسها وزير التربية علي حميد الدليمي قررت اعادة العمل بنظامي المحاولات وتحسين المعدل".

واضاف البيان، ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات ستصدر الاجراءات والآليات الخاصة بالنظامين".

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