إيران تعلق على اختطاف سفينة عراقية في مياهها الدولية

2021/03/22 | 14:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية، الاثنين، أنباء تناقلتها وسائل إعلام عربية، بشأن اختطاف سفينة عراقية في المياه الاقليمية الايرانية.

وأوضح المدير العام للشؤون البحرية في المنظمة، حسین عباس نجاد، اليوم (22 اذار 2021)، أن "رسالة طوارئ تلقتها البحرية الإيرانية في يوم 7 آذار 2021، من سفينة مجهولة قرب المياه السعودية"، مردفا بالقول "بعد أن أرسلنا قارب (ناجي 8) إلى الموقع من ميناء دير الايراني، تبين أن سفينة أجنبية أنقذت الطاقم وهم في طريقهم الى رأس تنورة (شرق السعودية) فسلمنا عملية الإنقاذ إلى السعودية".

وأشار، إلى أن "منذ وقوع الحادث ووفقا للقانون الدولي ومسؤولية الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وبهدف الحد من مخاطر السلامة البحرية، تم مراقبة العمليات بصورة مركزة من خلال منظمة (IMO) وبالتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية( ROPME)".

وأضاف نجاح، "بعد أيام من عمليات المراقبة المستمرة، بتاريخ 12 آذار 2021، أعلن الممثل عن المالك العراقي للسفينة، انه تقرر سحب السفينة المذكورة إلى منطقة بوشهر باستخدام امكانيات القطاع الخاص ودون إخطار السلطات المختصة، ونظرا للظروف الجوية وتمزق حبل السحب، رست السفينة الخالیة من الطاقم في الوحل في موقع ثمانية أميال من شمال ميناء بوشهر".

وتابع نجاد، أن "فور تلقي نبأ تعطل السفينة، وصل فريق الرد السريع في ميناء بوشهر على الفور إلى مكان الحادث وفحص حالة السفينة، وتبين أنها توقفت في وضع آمن ولا تعترض سلامة الممر المائي للخطر".

وكشف عضو مجلس النواب، ووزير النقل الأسبق، كاظم فنجان الحمامي، في وقت سابق عن تعرض سفينة (سوهان) العراقية للاختطاف من قبل قراصنة، مشيرا إلى ان السفينة جنحت بمحاذاة السواحل الإيرانية بنحو سبعة أميال شمال ميناء بوشهر، وان الخاطفين طالبوا بدفع فدية مقدارها ثمانين ألف دولار.

وقال المكتب الاعلامي للحمامي، في بيان، ان "النائب تلقى مناشدات موثقة من مالك سفينة القطر العراقية (T-4) التابعة للقطاع الخاص، وطالب المالك في مناشداته تخليص سفينته من قبضة القراصنة، الذين استحوذوا عليها، واقتادوها الى مكان مجهول، وطالبوه في تسجيل صوتي يدفع فدية مقدارها ثمانين ألف دولار".

وذكر مالك السفينة المخطوفة، وفقا لما نقله الحمامي في بيانه، ان "سفينته جنحت بمحاذاة السواحل الإيرانية بنحو سبعة أميال شمال ميناء بوشهر، وان طاقم السفينة (سوهان) اقدموا على سرقة وقودها، ونهب محتوياتها واجهزتها ومعداتها".

وأضاف البيان، "وقد استجاب النائب لمناشدات مالك السفينة العراقية المخطوفة، منوها انه سوف يرسل نداء عاجل بطلب النجدة من مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC (ومقره في البحرين)، ومخاطبة الجهات العراقية المعنية بالعلاقات الثنائية مع دول الجوار".

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