2021/03/22 | 14:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة وسط مشاعر مختلطة بالابتهاج بالأمهات في عيدهن، وافتقاد من رحلن منهن، تبرز سيرة رائدات ومفكرات ونجمات، غبن عن الشاشات وتوقف دورهن في العطاء، سواء في مجال العمل الخيري أو الإسهام الفكري والفني.أسماء عدة لتلك النماذج ارتبطت في أذهان المصريين باحتفالات عيد الأم والمناسبات الاجتماعية، لكن الموت غيبهن عن تلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص على الشاشات… رائدات ونجمات فقدهن المصريون في عيد الأم المركز الخبري الوطني.

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