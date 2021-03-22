شركة بريطانية تحصل على عقد لادارة إحدى أكبر المنشات في الخليج والمسؤولة عن 55% من صادرات العراق النفطية

2021/03/22 | 14:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حصلت شركة بتروفاك البريطانية النفطية، على عقد بقيمة 80 مليون دولار مع شركة نفط البصرة لمدة عام واحد.

وذكر موقع الشركة أن ” المرفق الذي ستواصل بتروفاك إدارته ، هو واحد من أكبر المنشآت في الخليج ويتعامل مع حوالي 55٪ من صادرات العراق من النفط الخام”.

من جانبه قال نائب الرئيس الأول للعمليات في الشرق الاوسط ستيف ويبر، إن ” هذا العقد يعزز شراكتنا الطويلة الأجل مع العملاء.



منذ بدء مشاركتنا في عام 2012 ، حيث قمنا بدعم هذه المنشأة لتصدير أكثر من 4 مليارات برميل من النفط.



تتمتع فرقنا في العراق بسجل أمان لا تشوبه شائبة واستخدام الحلول المبتكرة في صميم نموذج التسليم الخاص بنا.



ونتطلع إلى دعم عملائنا للحفاظ على التشغيل الأفضل في فئته لهذه الأصول الوطنية العراقية المهمة “.

يذكر ان شركة بتروفاك تقدم خدماتها في العراق منذ عام 2010 ، حيث تشارك في مجموعة من المشاريع الخضراء والبنية التحتية في البلاد بقيمة تزيد عن مليار دولار أمريكي فيما منحت عام 2012 مشروع توسيع تصدير النفط الخام العراقي في محطة الفاو جنوب العراق .

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