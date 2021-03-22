القضاء يكرم اعضاء المحكمة الاتحادية

2021/03/22 | 14:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس القضاء الاعلى جلسته السابعة المنعقدة حضورياً في الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 22 /3 /2021 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية الدكتور فائق زيدان وتم خلاله مايلي:

وذكر المجلس في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه تقرر مايلي:

1.



كرم المجلس السادة رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بمناسبة قرب إحالتهم على التقاعد .

2.



اقر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح منصب وإعادة تشكيل بعض المحاكم حسب مقتضيات العمل .

3.



أكد المجلس على ضرورة التأكيد على الأعمام السابق التنبيه على السادة القضاة بعدم جواز التوسط لدى جهات غير قضائية في أمور تتعلق بالوظيفة لان ذلك يشكل إساءة للقضاء ومخالفة لأحكام المادة (7/اولاً) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 .

4.



اقر المجلس ضرورة إشراك السادة أعضاء الادعاء العام في جميع ورش العمل التطويرية .

PUKmedia عن اعلام مجلس القضاء الاعلى

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