إيران تعلن حجم صادراتها إلى العراق عبر منفذ مهران

2021/03/22 | 14:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الجمارك الايرانية، الاثنين، كمية الشحنات المصدرة إلى العراق عبر منفذ مهران الدولي، خلال العام الماضي.

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وقال مدير عام الجمارك في محافظة ايلام روح الله غلامي في تصريح نقلته وكالة "انباء فارس"، وتابعه "ناس"، (22 آذار 2021) إنه "خلال العام الإيراني الماضي الذي انتهى قبل يومين، تم تصدير 1542 شحنة ترانزيت بقيمة 464 مليون دولار عبر منفذ مهران الدولي الى العراق".

وأضاف، أن "صادرات إيران من السلع إلى العراق بلغت 907 آلاف طن خلال العام الماضي من ضمنها الأدوات المعدنية والبلاط والسيراميك والبلاستيك والفواكه والحديد والمنتوجات البتروكيمياوية".

وأشار إلى أن "صادرات إيران من السلع إلى العراق عبر منفذ مهران توقفت عدة أشهر خلال العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا".

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