المالية تطلق رواتب موظفي الدولة لشهر آذار

2021/03/22 | 14:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وجهت وزارة المالية، الاثنين، باطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر اذار الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "دائرة المحاسبة باشرت بتمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات لشهر اذار".

ودعت الوزارة، بحسب البيان، "كافة وحدات الانفاق بمراجعة دائر المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدأ باجراءات التمويل".

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