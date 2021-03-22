إطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر آذار

2021/03/22 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين (22 آذار 2021)، المباشرة بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر آذار الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "رواتب الموظفين لشهر آذار الحالي، تم إطلاقها".

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