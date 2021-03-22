الصحة تطمئن بشأن ’’اللقاحات وأعراضها الجانبية’’ وتدعو للتسجيل من أجل الحصول عليها

2021/03/22 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طمأنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الاثنين (22 آذار 2021)، بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وأعراضها الجانبية، فيما دعت المواطنين إلى التسجيل في المنصة الإلكترونية للحصول عليها.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "اللقاحات المضادة لكورونا آمنة وفعالة ضد الوباء، ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء والغذاء الأمريكية أكدتا ذلك".

وأضاف، أن "إقبال المواطنين على التسجيل في المنصة الإلكترونية دون المستوى المطلوب، ونوجه نداءنا إلى الجميع بالتسجيل في تلك المنصة".

وأوضح البدر، أن "هناك مؤشرات عدة لانتشار فيروس كورونا بين المواطنين، وذلك بسبب ضعف الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات".

وتابع، أن "القرى والأرياف تشهد ضعفاً في التزام المواطنين بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة بخصوص إجراءات الوقاية، وخصوصاً في محافظات الوسط والجنوب".

وأكمل المتحدث، أن "التجمعات الكبيرة بين المواطنين والتزاور والمناسبات، أدت إلى انتشار وباء كورونا بشكل خطير"، مبيناً أن "قانون الصحة العامة، ينص على معاقبة الأشخاص والمجموعات التي تعرض الأمن الصحي إلى الخطر".

ومن المقرر أن تصل يوم غد الثلاثاء، أول وجبة من لقاحات كورونا من مرفق كوفاكس، إلى العراق.

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