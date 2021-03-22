افتتاح المركز الصحي العالمي الاستثماري في ناحية علي الشرقي بمحافظة ميسان

2021/03/22 | 14:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / افتتح محافظ ميسان "علي دواي لازم" وبحضور مدير عام دائرة صحة ميسان "علي محمود العلاق" ، المركز الصحي العالمي الاستثماري في ناحية علي الشرقي.وذكر بيان لدائرة الصحة ان المركز يقدم خدماته الطبية والصحية لأهالي الناحية على مدار ٢٤ ساعة.واضاف البيان:" يوجد في المركز اطباء اختصاص وكوادر أجنبية ووحدات طوارئ واشعة وسونار واسنان ومختبرات وصالة ولادة،واشار "الى ان المركز سيساهم في تنمية وتطوير القطاع الصحي في الناحية./انتهى

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