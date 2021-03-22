2021/03/22 | 14:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني في محافظة كركوك ، عن تحرير مختطف جنوب كركوك .وقال بعملية استباقيه من قبل قوات الحشد الشعبي اللواء 52 الفوج الخامس بقيادة أمر الفوج غازي النعيمي تم تحرير احد المختطفين الذين كان قد تعرض للخطف بمنطقه الحليوة شرق قضاء الطوز قرب وادي الشاي وان عمليات البحث مستمرة لمعرفة مصير مختطفين اثنين اخرين .وكان عناصر داعش خطفوا ثلاثة مزارعين في ساعه مبكره اليوم ./انتهى

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