2021/03/22 | 14:42 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 22 مارس 2021 | 02:28 مساءً

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التربية العراقية تقرر اعادة العمل بنظامي المحاولات وتحسين المعدل

قررت هيئة الرأي التي ترأسها وزير التربية العراقي علي حميد الدليمي على إعادة العمل بنظامي المحاولات وتحسين المعدل.

وقالت التربية العراقية في بيان، إن المديرية العامة للتقويم والامتحانات ستصدر الإجراءات والآليات الخاصة بالنظامين لاحقاً

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