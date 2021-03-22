2021/03/22 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة ابتكر باحثون من جامعة “نانيانغ التكنولوجية” (Nanyang Technological) في سنغافورة أداة يمكنها توصيل الإشارات الكهربائية من وإلى النباتات، مما يسمح بالتواصل معها.لن يسمح لك الجهاز المفصل في ورقتين بحثيتين منفصلتين بالتحدث إلى شجرة دوار الشمس، ولكن يمكنه مراقبة كيفية استجابة النبات لبيئته.ومن أجل تحقيق هذا العمل الفذ كان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التحدث مع النباتات اصبح ممكنا بفضل هذا الاختراع المركز الخبري الوطني.

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