لبنان يرفع السرية المصرفية عن حسابات مسؤولين في “الإنماء والإعمار”

2021/03/22 | 14:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت هيئة تحقيق لبنانية اليوم الإثنين، رفع السرية المصرفية عن حسابات مسؤولين في الإنماء والإعمار.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليوم، أن هيئة التحقيق في مصرف لبنان برئاسة رياض سلامة قررت رفع السرية المصرفية عن حسابات مسؤولين في مجلس الإنماء والإعمار، ومهندسين، وعدد من المتعهدين والاستشاريين، بجرم الهدر في شبكات الصرف الصحي، ومحطات التكرير.

وطبقاً للوكالة، يأتي ذلك على خلفية دعوى الإعلامي سالم زهران.

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