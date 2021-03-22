2021/03/22 | 14:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة المالية، الاثنين، عن مباشرتها بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر اذار.

وقالت الوزارة في بيان انها “وجهت، اليوم الاثنين، بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر اذار الحالي“.

واضافت ان “دائرة المحاسبة استأنفت اعتبارا من اليوم الاثنين بتمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات لشهر اذار“، داعية “كافة وحداتالانفاق التابعة للوزارات الى مراجعة مقر الوزارة / دائر المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء بإجراءات التمويل“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة المالية تعلن البدء بتمويل رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة المالية تعلن البدء بتمويل رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).