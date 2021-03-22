2021/03/22 | 14:46 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان تتوعد باتخاذ اجراء ضد "زرادشتي" هاجم صلاح الدين الايوبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/22 | 14:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تتوعد باتخاذ اجراء ضد "زرادشتي" هاجم صلاح الدين الايوبي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تتوعد باتخاذ اجراء ضد "زرادشتي" هاجم صلاح الدين الايوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).